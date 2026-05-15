O Sporting e o Sp. Braga oficializaram a transferência de Rodrigo Zalazar para os leões na manhã desta sexta-feira. O custo veiculado na imprensa e adiantado também pelo Maisfutebol confirma-se: 30 milhões de euros.

Trata-se da mais cara transferência entre clubes portugueses na história. A anterior tinha sido a de David Carmo, entre Sp. Braga e FC Porto, por 20 milhões de euros, em 2022.

O uruguaio, de 26 anos, assinou contrato válido até 2031, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

No sentido contrário, deve estar para breve o anúncio da transferência de Diogo Travassos, lateral de 22 anos formado no Sporting que está a ser negociado pelo Sp. Braga por 5,5 milhões de euros mais objetivos.

Rodrigo Zalazar era jogador do Sp. Braga há três temporadas, tendo marcado 39 golos em 126 jogos.

COMUNICADO DA SPORTING SAD NA ÍNTEGRA:

A Sporting SAD chegou a acordo com a SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, SAD (adiante SC BRAGA SAD), com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador RODRIGO ZALAZAR MARTINEZ (adiante Jogador), pelo montante total de €30.000.000 (trinta milhões de euros).

Mais se informa que foi celebrado entre a Sporting SAD e o Jogador um contrato de trabalho desportivo válido por 5 épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2031, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de € 80.000.000 (oitenta milhões de euros).

Informa-se, ainda, que o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e pela SC BRAGA SAD em partes iguais.

[Notícia atualizada às 13h15]