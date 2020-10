O médio brasileiro Wendel despediu-se do Sporting de forma publica, através das redes sociais, com uma mensagem de agradecimento que motivou a resposta de alguns antigos companheiros em Alvalade, com votos de sucesso profissional, mas também brincadeira a nível pessoal.

«Obrigado por tudo, Sporting, para sempre no meu coração», redigiu o jogador de 23 anos, que representou os leões desde o início da época 2017/2018 e que assinou pelos russos do Zenit até 2025, num negócio feito por 20,3 milhões de euros fixos.

Em resposta à publicação, vários foram os companheiros que não perderam a oportunidade, através da rede social Instagram.

«Boa sorte meu bigodão. A liga portuguesa perde o melhor bigode», escreveu Bruno Fernandes, médio que agora representa o Manchester United e partilhou balneário em Alvalade com o brasileiro.

Entre nomes que ficam em Alvalade, Coates expressou-se com um «boa sorte maricon» e Luís Neto – que já passou pelo Zenit - com um «voa motorzinho». Mas houve também compatriotas de Wendel que assinalaram a mudança deste para a Rússia. Raphinha, extremo que agora está no Leeds, escreveu: «voa pivete, merece o mundo» e Mattheus Oliveira, agora no Coritiba, foi outro entre dezenas de futebolistas que desejaram «boa sorte» a Wendel.