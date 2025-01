O defesa do Sporting, o belga Zeno Debast, é o futebolista com menos de 23 anos fora das cinco principais ligas (as ditas «big-5») mais perto de dar um salto na carreira. A conclusão é do mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta quarta-feira e que tem outros nomes a atuar na Liga portuguesa em destaque.

A análise do CIES foi baseada «num índice que considera o tempo de jogo dos jogadores ao longo do último ano, o nível desportivo dos jogos disputados e as suas exibições em seis áreas do jogo».

Debast surge no 1.º lugar a nível mundial, entre mais de 60 ligas, com um índice de 87,5 de um total possível de 100. O pódio fica completo com dois jogadores do PSV Eindhoven: Ryan Flamingo (86,7) e Malik Tillman (86,2).

Ainda no top-10, há mais três jogadores que atuam na liga portuguesa, embora nenhum deles português: Álvaro Carreras, do Benfica, em 5.º (85,8); Ousmane Diomande do Sporting em 7.º (85,1) e Samu, do FC Porto, em 8.º (84,9).

O top-10 mundial (índice, nome, clube, idade):

O top-100 global tem ainda mais dez jogadores que atuam na Liga, cinco deles portugueses e cinco estrangeiros:

12.º: Martim Fernandes, FC Porto (84,6)

17.º: Eduardo Quaresma, Sporting (83,8)

18.º: Otávio Ataíde, FC Porto (83,7)

19.º: Tomás Araújo, Benfica (83,6)

24.º: Gabri Martínez, Sp. Braga (83,1)

41.º: Roger Fernandes, Sp. Braga (81,7)

42.º: Geovany Quenda, Sporting (81,6)

67.º: Kaio César, Vitória (80,5)

80.º: António Silva, Benfica (80,1

91.º: Conrad Harder, Sporting (79,9)

Nuno Félix em destaque na II Liga

A análise do CIES contempla também a II Liga portuguesa e apresenta o seu top-10 de jogadores abaixo dos 23 anos, com Nuno Félix, do Benfica B, em destaque na 1.ª posição. A equipa B do Benfica coloca cinco jogadores neste elenco restrito de jogadores mais próximos de dar o salto.