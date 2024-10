Zeno Debast foi o porta-voz da equipa do Sporting na antevisão ao jogo dos leões com o Sturm Graz, da 3.ª jornada da Liga dos Campeões. Já em solo austríaco, o defesa-central belga assegurou que os leões estudaram bem o adversário e estão preparados para travar as armas ofensivas.

«Analisámos bem a equipa deles. Vimos os vídeos da parte ofensiva. Como os vamos parar? Talvez possam ver amanhã. Não vos posso dizer, mas estamos bem preparados e vamos ver amanhã», disse o defesa belga, em conferência de imprensa.

Debast salientou que a equipa do Sporting tem «um ambiente muito saudável e muito competitivo entre todos os jogadores». Além disso, garantiu que pode atuar em qualquer posição do eixo central da defesa, embora, na presente temporada, já tenha alinhado tanto pela direita, como pelo meio e até pela esquerda.

«Sinto-me bem em qualquer uma das três posições, sou jogador de pé direito e é mais fácil jogar pelo lado direito. Mas sinto-me confortável em qualquer posição na parte defensiva», assumiu.

O Sporting joga no reduto do Sturm Graz esta terça-feira, a partir das 20h00, num jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.