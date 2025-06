O internacional belga Zeno Debast mostrou-se fascinado com os festejos do título de campeão nacional no Sporting, que conseguiu vencer a Liga dois anos seguidos pela primeira vez em 71 anos.

O defesa, que jogou várias vezes a médio, sobretudo na segunda metade da época, recordou um dos momentos entre o trajeto de Alvalade para o Marquês, na noite de 17 para 18 de maio. «Acho que havia mais de 120 mil adeptos a acompanhar o nosso autocarro. Foi uma loucura. Vi alguém a tentar saltar de uma ponte para o nosso autocarro. Outro adepto estava pendurado num poste de quatro metros de altura. Inacreditável. Mostra o que o futebol pode fazer com uma pessoa», referiu, em declarações ao jornal HLN, confessando ainda que está a pensar fazer uma nova tatuagem alusiva à dobradinha.

Ainda sobre os festejos, o jogador belga, contratado há um ano ao Anderlecht, afirmou que ainda lembra com frequência o dia da conquista leonina. «Eu ainda assisto aos vídeos que fiz todos os dias. A loucura que aconteceu lá. Acho que vi tudo numa noite. Ainda não tenho palavras para descrever», partilhou.

Quando questionado sobre como o futebol é vivido em Portugal, Debast deu um exemplo do dia-a-dia fora da academia. «Se fores a um restaurante com a equipa, as câmaras estão à tua espera quando chegas. Mas as pessoas estão descontraídas, só que, se perderes, não deves ir ao centro da cidade durante dois dias (risos)», contou.

Sobre a sua adaptação a Lisboa, Debast confessou que está feliz por ter escolhido o Sporting. «Lisboa também é uma cidade muito bonita. Moro na parte mais tranquila, perto da praia. Para mim, esse é um dos lugares mais bonitos da cidade, porque é muito tranquilo. Só posso estar feliz com a escolha que fiz no verão passado», referiu.

Desde a sua chegada ao Sporting, Debast ganhou seis quilos de massa muscular. «O plano do Sporting foi perfeitamente adaptado a mim. Eles cumpriram tudo o que prometeram antecipadamente», frisou o belga, que foi convocado para a seleção nacional, para os jogos ante Macedónia do Norte e País de Gales, os dois primeiros da qualificação para o Mundial 2026.