Depois de uma eliminação antecipada do Euro 2024, Zeno Debast, jogador do Sporting, encontra-se a gozar férias com os colegas da seleção belga.

Em Ibiza, e antes de se juntar aos comandos de Ruben Amorim, o defesa central de 20 anos partilhou uma fotografia com Casteels, Theate, Trossard e Vranckx (por essa ordem na fotografia).

De referir que o internacional belga jogou dois jogos no Europeu, antes da eliminação frente à França (1-0), nos «oitavos», e só se deve juntar aos leões no final do mês.

Ao Sporting, Debast custou 15,55 milhões de euros, aos quais acrescem cinco milhões e quinhentos mil euros «condicionados à verificação de objectivos individuais e colectivos».