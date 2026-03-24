Zeno Debast, defesa-central do Sporting, falou à imprensa belga esta terça-feira e abordou o momento nos leões e os próximos confrontos da Bélgica. O belga esteve afastado dos relvados cerca de quatro meses, devido a uma lesão no tornozelo.

«Finalmente posso jogar futebol sem dores, felizmente consegui alguns minutos nas últimas semanas. Foi difícil no início, porque foi a primeira vez na minha carreira que fiquei tanto tempo de fora. Fui acompanhado pelo clube e pela minha família e voltei mais forte», afirmou o jogador dos leões.

O defesa belga lembrou a recente reviravolta do Sporting frente ao Bodo/Glimt, que permitiu a passagem inédita aos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Foi um jogo muito bom. Acho que esse jogo foi impressionante para todos no estádio, foi isso que eu senti. Se foi dos melhores jogos da minha carreira? Acho que sim», admitiu.

«O Mundial começa hoje. É extremamente importante criar rotinas agora e prepararmo-nos totalmente para o Campeonato do Mundo», acrescentou.

Debast está entre os convocados para os próximos compromissos da seleção belga, que servem de preparação para o Mundial deste ano. Os belgas defrontam os EUA e o México, nos dois amigáveis desta pausa internacional, jogos a disputar em território norte-americano.