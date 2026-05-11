Zeno Debast está fora da ficha de jogo do Rio Ave-Sporting, duelo da penúltima jornada da Liga portuguesa, por lesão. Pelo menos é isso que garantem os principais jornais desportivos belgas, que adiantam que o defesa contraiu um problema físico.

Debast lesionou-se num dos fémures, carecendo de exames complementares para perceber a gravidade da lesão, escreve o jornal DH. A mesma fonte garante que há a possibilidade de o defesa-central ter o Mundial 2026 em risco.

A convocatória do selecionador Rudi Garcia está marcada para sexta-feira. O belga já falhou 26 jogos esta temporada devido a lesões no joelho, entre clube e seleção.