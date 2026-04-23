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Há 40 min
Debast ironiza com objetos atirados para o relvado: «Alguém perdeu?»
Defesa do Sporting mostrou dois isqueiros e uma pequena escova
DS
Defesa do Sporting mostrou dois isqueiros e uma pequena escova
DS
Depois do empate a zero no Estádio do Dragão entre FC Porto e Sporting, que permitiu a passagem dos dragões à final da Taça de Portugal, Zeno Debast utilizou as redes sociais para fazer uma denúncia... com humor à mistura.
O belga mostrou dois isqueiros e uma pequena escova para o cabelo, questionando se «alguém tinha perdido alguma coisa». Subentende-se que o belga mostrava objetos lançados para o relvado do Estádio do Dragão, durante o jogo.
Especialmente na reta final da primeira parte, foi bem visível o lançamento de dezenas de objetos, nomeadamente contra o banco de suplentes do Sporting.
Zeno Debast via instagram: pic.twitter.com/BuHh8ExZis— Talking Sporting (@TalkingSporting) April 22, 2026
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