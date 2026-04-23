Depois do empate a zero no Estádio do Dragão entre FC Porto e Sporting, que permitiu a passagem dos dragões à final da Taça de Portugal, Zeno Debast utilizou as redes sociais para fazer uma denúncia... com humor à mistura.

O belga mostrou dois isqueiros e uma pequena escova para o cabelo, questionando se «alguém tinha perdido alguma coisa». Subentende-se que o belga mostrava objetos lançados para o relvado do Estádio do Dragão, durante o jogo.

Especialmente na reta final da primeira parte, foi bem visível o lançamento de dezenas de objetos, nomeadamente contra o banco de suplentes do Sporting.