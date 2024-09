Ao serviço da seleção belga, Zeno Debast falou esta quarta-feira em conferência de imprensa e, naturalmente, abordou a recente mudança para o Sporting.

Em declarações aos jornalistas, o defesa-central de 20 anos confessou que ainda se está a adaptar a uma nova cultura, mas garantiu que tem dado o máximo para agarrar um lugar no onze titular da equipa de Ruben Amorim.

«Ainda tenho de adaptar-me a uma nova cultura. É um novo estilo de jogo e um novo sistema. Jogamos principalmente com três defesas, às vezes com cinco. Depende do adversário. Também já jogámos uma vez com quatro defesas. Os sistemas estão em constante mudança, estou sempre a aprender. (…) Faz parte do meu processo de aprendizagem», começou por dizer.

«Vou continuar a dar o meu melhor nos treinos. Agarro os minutos que consigo com as duas mãos. E veremos o resto. Já tive várias conversas com o treinador [Ruben Amorim], temos uma boa relação», prosseguiu.

Debast falou depois sobre as palavras de Amorim após a derrota com o FC Porto na Supertaça, na qual o técnico defendeu o jovem das críticas.

«Sim. No geral, não foi uma exibição ruim. Cometi um erro no 3-1. Faz parte do meu trabalho e do meu processo de aprendizagem. Por isso é que dei este passo para o Sporting. Sinto-me muito bem. É um grande clube com uma grande história. O futebol é mais rápido do que na Bélgica. Também há mais trabalho técnico e tático. (…) Numa semana estamos a jogar para 60 mil pessoas e na seguinte estamos a voar para a Madeira para jogarmos num estádio para cinco mil pessoas.»

Na seleção belga, Debast confessou que tem saudades de Jan Vertonghen, antigo defesa do Benfica com quem partilhou balneário no Anderlecht: «Sim, claro. O Jan é uma pessoa importante, dentro e fora do campo. Um exemplo para todo. Ainda falo ocasionalmente com ele, por telemóvel.»