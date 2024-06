Zeno Debast confirmou, esta terça-feira, que vai ser jogador do Sporting na próxima temporada.

Em declarações ao «HLN», o central belga explicou que a presença na Liga dos Campeões foi um fator importante para tomar uma decisão e acredita que jogar pelos leões é o passo certo para a sua carreira.

«Escolhi o Sporting pela confiança que o clube deposita em mim. Acredito que é o passo certo para a minha carreira, já que os desafios desportivos correspondem às minhas ambições», começou por referir.

«Na próxima temporada vamos disputar a Liga dos Campeões e tentar mais uma vez conquistar o campeonato. Além disso, as conversas que tive com Ruben Amorim também foram importantes, juntamente com a equipa técnica, deram-se ao trabalho de me acompanhar durante meses. Estou convencido que me pode ajudar a desenvolver o meu estilo de jogo. Estou ansioso por me juntar ao clube», acrescentou.

Tal como o Maisfutebol já tinha adiantado, o negócio entre o Sporting e o Anderlecht pelo jogador de 20 anos deve ficar fechado por um montante entre os 18 e os 20 milhões de euros.