Os futebolistas Zeno Debast e Geovany Quenda são opção para o Sporting na Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica, depois de terem sido castigados com um jogo cada.

A informação, avançada inicialmente pelo jornal A Bola, foi confirmada pelo Maisfutebol junto de fonte próxima do processo. O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar interposta pela SAD do clube verde e branco, libertando assim o belga e o português para o dérbi que abre oficialmente a época 2025/26 no futebol português.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tinha castigado Debast e Quenda com um jogo de suspensão cada, na sequência de um processo disciplinar instaurado, com origem numa denúncia do Benfica.

Depois do jogo do título dos leões na Liga, a 17 de maio, em Alvalade (triunfo por 2-0 ante o Vitória), Geovany Quenda mostrou uma camisola com uma frase do colega de equipa Ricardo Esgaio para Nicolás Otamendi, defesa do Benfica. Já Debast publicou a fotografia de Quenda a mostrar esse momento.

De recordar que Quenda tem mais um jogo de suspensão, mas relativo a outro processo, sendo que Matheus Reis tem em curso uma suspensão de cinco jogos e é, para já - uma vez que o Sporting também recorreu - baixa para o jogo da próxima quinta-feira, no Estádio do Algarve (20h45).