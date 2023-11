Zicky Té foi eleito o atleta do ano do Sporting, nos Prémios Stromp 2023, os quais serão entregues na gala do emblema leonino, agendada para o próximo dia 12 de dezembro.

O futsalista de apenas 22 anos foi decisivo numa temporada em que a equipa verde e branca voltou a conquistar o campeonato, com 24 golos em 37 jogos.

Nuno Dias, também do futsal, foi eleito o treinador do ano, batendo Ruben Amorim, no final de uma época em que a equipa profissional de futebol ficou aquém do esperado.

No que concerne ao prémio de futebolista do ano, esse foi ganho por Gonçalo Inácio, defesa-central que na temporada passada fez quatro golos e três assistências em 52 jogos.

Ousmane Diomande, futebolista que foi contratado ao Midtjylland (estava emprestado ao Mafra) e cumpriu apenas meia época em Alvalade, venceu a distinção de revelação do ano, juntamente com Tiago Abiodun, do ténis de mesa.

Geovany Quenda, jovem de apenas 16 anos que se estreou nos convocados do técnico Ruben Amorim na partida frente ao Estrela da Amadora, venceu o prémio academia.

Todos os vencedores dos Prémios Stromp de 2023:

Prémios por escolha:



O atleta do ano: Zicky Té (futsal)

A atleta do ano: Daniela Loureiro (voleibol)

Equipa do ano: Equipa masculina de judo

Revelação do ano: Ousmane Diomande (futebol) e Tiago Abiodun (ténis de mesa)

Futebolista do ano: Gonçalo Inácio

Técnico do ano: Nuno Dias (futsal)

Coordenador: José Carlos Reis (diretor-técnico e operacional das modalidades)

Dirigente: André Bernardo (vice-presidente do clube e administrador da Sporting SAD)

Academia: Geovany Quenda

Sócio: Ximenes Abreu (patrocinador do clube)

Dedicação: Supporting (grupo musical leonino)

Saudade: Adérito Ribeiro

Especial funcionário: Ilídia Mateus (departamento de recursos humanos)

Especial preparador físico: Gonçalo Álvaro (futebol)

Especial núcleos: Núcleo do Sporting Clube de Portugal 'Os Leões de Olhão'

Especial gratidão: António Dias Cunha

Prémios por inerência:

Europeu

Auriol Dongmo (atletismo)

Tiago Santos (kickboxing)

Hugo Figueiredo (duatlo)

Bárbara Silva (kempo)

Equipa masculina de corta-mato

Gonçalo Sampaio, João Teles, Nuno Santos, Vicente Colaço, Maria Marvão, Mónica Lima, Íris Fernandes, Leonor Malho e Sofia Lopes (ginástica acrobática)

João Soldado (ténis de mesa adaptado)



Mundial

André Almeida, Diogo Matos e Vicente Pereira (natação adaptada)

Carina Paim (atletismo paralímpico)

André Santos (kickboxing)

Diogo Abreu, Pedro Ferreira e Sofia Correia (ginástica trampolim)