Em entrevista a uma magazine da UEFA, em antevisão ao Sporting-Club Brugge, da Liga dos Campeões, Viktor Gyökeres apontou para Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo como principais referências no seu crescimento.

Com 67 golos em 71 jogos, o sueco é um dos avançados da 'moda' na Europa. Os jogadores que sempre acompanhou, garante, são Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. «Pela maneira como se comportam em campo e por conseguirem sempre o 'quilómetro extra'. Quero fazer coisas parecidas em campo», explicou.

Gyökeres deixou ainda um conselho aos jovens avançados. «Não te deves comparar aos outros, não interessa se estás a jogar num grande clube. Deves continuar focado e a trabalhar», disse.

«No futebol atual precisas de estar bem a nível físico. Ter talento para marcar golos, comunicar com os colegas. As minhas melhores três qualidades são o físico, finalização e estar no sítio certo para marcar», acrescentou.