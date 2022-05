Zouhair Feddal, que já tinha assumido publicamente que iria deixar o Sporting no final da época, utilizou as redes sociais para dizer o último adeus aos adeptos verde e brancos. O central marroquino confessou que a conquista do campeonato na temporada passada foi o melhor momento que viveu em Alvalade.

«Leões, é a minha vez de vos dizer adeus. Para mim tem sido um ano estranho, mas guardo tudo o que conseguimos juntos. Quatro títulos! Foi muito especial trazer, 19 anos depois, novamente a Liga. Seguramente o título mais especial da minha carreira, pelo que significou para todos. Aqui cumpri muitos objetivos. Ganhar títulos, jogar na Champions», começou por escrever.

«Quero agradecer aos meus companheiros, trabalhadores, a equipa técnica e a todos os adeptos que sempre nos apoiaram. Não só me senti acolhido e querido desde o primeiro dia, como também um jogador importante. Sempre senti e continuarei a sentir uma enorme conexão com todos vocês. Sempre no meu coração», completou.

Feddal, de 32 anos, chegou ao Sporting em 2020, disputou 60 jogos e marcou dois golos. Arrecadou ainda um campeonato, uma Supertaça e duas Taças da Liga.