VÍDEO: Lage marca na vitória do St. Pauli, Leverkusen empata em casa
Extremo português patrocina salto na classificação, Mönchengladbach mais seguro e Werder Bremen afunda Heidenheim
Depois da qualificação para os “oitavos” da Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen voltou a empatar em casa, desta feita contra o Mainz (1-1). Na tarde deste sábado, na 24.ª jornada da Bundesliga, Grimaldo foi titular e o avançado Sheraldo Becker adiantou os visitantes aos 67 minutos. Entre trocas, o defesa Quansah restabeleceu a igualdade aos 88 minutos.
Assim, o Bayer Leverkusen segue no sexto lugar, com 40 pontos, a três da zona Champions. Segue-se a visita ao Hamburgo (11.º), na quarta-feira (19h30). Quanto ao Mainz, é 14.º com 23 pontos, um sobre a zona de despromoção, e aponta à receção ao Estugarda (4.º), a 7 de março (14h30).
Na fuga à despromoção continua o U. Berlim do defesa Diogo Leite, que neste sábado perdeu na visita ao Borussia Mönchengladbach (1-0). O central português – ex-FC Porto – continua de fora, a recuperar de uma lesão muscular. O único golo foi apontado aos 90+4m, de penálti, pelo central Diks.
Assim, o Mönchengladbach alcançou a sexta vitória e subiu a 12.º, com 25 pontos, a três do U. Berlim (10.º).
Num duelo com toque luso, o extremo Mathias Pereira Lage – de 29 anos – decidiu na visita do St. Pauli ao Hoffenheim, aplicando o único golo do encontro aos 45+4 minutos. Foi o segundo golo de Lage nesta época.
Enquanto o St. Pauli subiu a 15.º com 23 pontos, um de vantagem sobre a zona de despromoção, o Hoffenheim continua no terceiro lugar, com 46 pontos, a 14 do líder Bayern.
Por último, o Werder Bremen arrecadou um importante triunfo na receção ao Heidenheim (2-0), graças ao golo do avançado Milosevic (57m) e ao autogolo do lateral Behrens (90+7m).
Desta forma, o Heidenheim continua no 18.º e último lugar, com 14 pontos – a nove de zona segura – enquanto o Bremen está no posto de play-off (16.º), com 22 pontos.