O Benfica vai disputar o grupo D da Liga Europa juntamente com Standard Liège (Bélgica), Rangers (Escócia) e Lech Póznan (Polónia), ditou o sorteio realizado ao final da manhã desta sexta-feira, em Nyon, na Suíça.

O Sporting de Braga também conheceu a sua sorte e vai ter pela frente Leicester (Inglaterra), AEK Atenas (Grécia) e Zorya (Ucrânia).

A fase de grupos tem início previsto a 22 de outubro, com a primeira jornada. A última, a sexta, está agendada para 10 de dezembro.

Belgas com um velho conhecido

O Standard Liège, um dos históricos do futebol da Bélgica, conta no seu plantel com um velho conhecido do Benfica. Trata-se do avançado Mehdi Carcela-González, de 31 anos, que passou pelos encarnados na época 2015/2016 (29 jogos, três golos), precisamente oriundo do Standard, onde fez grande parte da carreira.

A formação treinada pelo gaulês Philippe Montanier, que tem ainda um ex-Nacional da Madeira, o avançado Duje Cop, teve de ultrapassar três eliminatórias até à fase de grupos. Eliminou, com três vitórias caseiras, o Bala Town (2-0), o Vojvodina (2-1, após prolongamento) e o MOL (3-1).

Gerrard de novo no caminho português

Depois de ter defrontado o FC Porto e o Sporting de Braga na última edição da Liga Europa, a formação escocesa do Rangers, treinada pela eterna lenda do Liverpool, Steven Gerrard, volta a Portugal, mas para encontrar o Benfica.

Tal como o Standard, o Rangers entrou na segunda pré-eliminatória, para atingir os grupos. Deixou pelo caminho o Lincoln Red Imps (0-5) e o Willem II (0-4), ambos fora de casa, antes de bater o Galatasaray, por 2-1, no play-off.

Pedro Tiba pela frente após quatro eliminatórias

O Lech Poznan, da Polónia, vai encontrar o Benfica após ter ultrapassado, não três, mas quatro fases para chegar aos grupos. Entrou na primeira pré-eliminatória e encetou uma caminhada vitoriosa. Bateu o Valmiera em casa (3-0), o Hammarby fora (0-3), o Apollon Limassol fora (0-5) e o Charleroi, também fora (1-2).

No seu plantel, o Lech conta com o médio português Pedro Tiba.