O francês François Letexier vai apitar o encontro desta quinta-feira entre Benfica e Standard Liège, enquanto o georgiano Giorgi Kruashvili foi o indicado para a deslocação do Sp. Braga ao terreno do Zorya Luhansk.

Tanto Letexier como Kruashvili vão estrear-se em jogos do Benfica e Sp. Braga, respetivamente.

O Sp. Braga joga na Ucrânia a partir das 17h55, enquanto o Benfica recebe o Standard Liège no Estádio da Luz, em encontro agendado para as 20h00.

O Benfica lidera o grupo D da Liga Europa, acompanhado pelo Rangers, à semelhança do que acontece com o Sp. Braga no grupo G, que tem a companhia do Leicester, depois de um primeiro triunfo na ronda inaugural.

Fábio Veríssimo, no Estrela Vermelha-Slovan Liberec, e Tiago Martins, no Granada-PAOK, foram os dois árbitros portugueses nomeados pela UEFA.