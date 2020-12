O Rangers venceu com reviravolta o Standard Liège (3-2), garantiu a qualificação e continua no topo do grupo D ao lado do Benfica, a uma jornada do final da fase de grupos da Liga Europa.



O conjunto belga colocou-se em vantagem aos seis minutos. Cop cruzou na esquerda e Lestienne, oportuno, antecipou-se à defesa contrária e desviou para o fundo McGregor. Os protestantes apenas conseguiram igualar ao minuto 39 por Goldson na sequência de um canto.



Porém, a igualdade pouco tempo durou. Dois minutos após o golo da equipa de Gerrard, Cop devolveu a vantagem ao Standard Liège num lance semelhante ao do 1-0. O Rangers logrou empatar a contenda nos descontos da primeira parte por Tavernier, de grande penalidade.



O golo do triunfo do Rangers foi anotado aos 63 minutos por Arfield. O canadiano surgiu solto na área após uma bela jogada coletiva e consumou a reviravolta protestante.



Assim, Rangers e Benfica, que goleou o Lech Poznan, estão qualificadas e seguem no topo do grupo, ambas com 11 pontos. Quer belgas, quer polacos, estão eliminados.