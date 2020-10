O Rangers entrou com o pé direito na Liga Europa e venceu esta tarde o Standard de Liège, por 2-0, em jogo do grupo D, o mesmo do Benfica.

Na Bélgica, o inglês James Tavernier deu vantagem à formação orientada por Steven Gerrard aos 19 minutos, de penálti. Nos descontos da segunda parte, Roofe, aos 90+3 minutos, fez o 2-0 final com um dos golos do ano (seguramente): depois de ultrapassar vários adversários, o jogador do emblema escocês rematou antes do meio-campo e fez um chapéu ao guarda-redes adversário.

Assim, o Rangers assume a liderança do grupo juntamente com o Benfica, que à mesma hora bateu o Lech Poznan, por 4-2.

O golaço de Roofe: