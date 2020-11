O futebolista do Sporting, Stefan Ristovski, foi convocado esta sexta-feira para a seleção da Macedónia, com vista ao duelo ante a Geórgia, que vai decidir uma das quatro últimas vagas para o Euro 2020, a realizar no próximo ano.

O lateral-direito de 28 anos, que continua sem jogar nos leões em 2020/2021, não sendo opção para o técnico Rúben Amorim na equipa principal, mantém-se entre os eleitos do selecionador Igor Angelovski.

Aquela que é considerada a partida mais importante da história da Macedónia joga-se às 17 horas de quinta-feira, dia 12. O vencedor vai juntar-se ao grupo C da fase final, com Ucrânia, Holanda e Áustria.

Os mesmos 23 convocados são igualmente para os jogos ante Estónia e Arménia, para a Liga das Nações, dias 15 e 18.