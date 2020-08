Leo Corsi, agente de Stefan Ristovski, abriu a porta à saída do lateral macedónio do Sporting neste mercado de transferências.

Em entrevista ao Tuttomercatoweb, o empresário de futebol revelou que Rúben Amorim não conta com Ristovski, pelo que a saída de Alvalade é o cenário mais provável.

«Teve três temporadas magníficas épocas no Sporting e talvez agora seja a altura de experimentar outras coisas. Provavelmente Ristovski vai sair do Sporting também porque o treinador [Rúben Amorim], com quem Ristovski sempre jogou, está à procura de um elemento mais ofensivo», disse.

«Ele tem interessados em Itália e na Alemanha», revelou ainda.

Ristovski chegou ao Sporting em 2017, proveniente do HNK Rijeka. Em três temporadas, fez 82 jogos pelos leões, sem qualquer golo marcado.