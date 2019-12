O futebolista Stefan Ristovski, que representa o Sporting, foi distinguido na noite de terça-feira pela Federação de Futebol da Macedónia, com o prémio de desenvolvimento do futebol nacional, numa cerimónia que decorreu no Teatro Nacional da Macedónia (MNT).

«Obrigado por este reconhecimento, espero que a minha contribuição para o futebol nacional no próximo ano seja premiada com a qualificação para o campeonato europeu», escreveu o lateral-direito, através da sua conta oficial, na rede social Instagram.

O jogador de 27 anos, internacional pela seleção macedónia, cumpre a terceira época consecutiva no emblema leonino.