O lateral-direito Stefan Ristovski foi a novidade no treino desta sexta-feira do Sporting, em Alcochete, na preparação para o jogo ante o Nápoles, a contar para o Troféu Cinco Violinos.

O jogador de 28 anos, que marcou pelos macedónios na Geórgia, para a Liga das Nações, juntou-se ao grupo às ordens de Rúben Amorim, com vista ao duelo de pré-época com a formação italiana, marcado para as 19h30 de domingo.

Luiz Phellype continua sob vigilância médica, de acordo com nota oficial do Sporting.

Os verde e brancos voltam a treinar às 10 horas de sábado, na academia, à porta fechada.