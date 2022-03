Neste domingo, o Canadá goleou a Jamaica por 4-0 e garantiu a presença no Mundial do Qatar, como primeiro classificado da zona de qualificação da Concacaf, a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe. Stephen Eustáquio fez a assistência para o primeiro golo canadiano.

Eustáquio nasceu em Ontário, no Canadá, mas cresceu em Portugal. O médio do FC Porto, aliás, fez sete jogos pela seleção portuguesa de sub-21 na qualificação para o Campeonato da Europa, entre 2017 e 2018.

Em 2019, Stephen Eustáquio aceitou o convite para representar a seleção canadiana, tornando-se uma unidade influente da equipa: «Mesmo que não nos tivéssemos qualificado, tomei a melhor decisão da minha vida ao vir jogar pelo Canadá. A relação que tenho com os meus colegas, é isso que vou recordar.»

Aos 25 anos, o médio vai estar com o Canadá no Mundial do Qatar e não esconde o desejo de encontrar Portugal no torneio. «Portugal no grupo? Espero que sim!»