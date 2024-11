Declarações de Stephen Eustáquio à Sport TV, na flash interview posterior ao Anderlecht-FC Porto (2-2):

[Análise]

«É um campo tradicionalmente difícil. Tivemos um bom comportamento, também pelas três derrotas que tivemos no passado recente. Fomos organizados, tiveram bola mas sem objetividade. Estivemos em vantagem, eles marcaram, nós marcámos de novo... É nestes momentos que precisamos de dar um passo em frente e, quando estamos em vantagem e com dificuldades, fechar mais no meio e não permitir nada. O segundo deles tem alguma sorte, bate no Otávio e acaba em golo. É um sentimento de frustração que a equipa tem neste momento, mas olhos no Casa Pia.»

[Colegas falaram em falta de maturidade]

«Pode acontecer no futebol sofrermos golos, mas temos de fechar o jogo, fechar a loja. Também falta aquela pontinha de sorte no lance do Otávio. Olhos postos no futuro.»

[Não perder foi consolo?]

«O nosso olhar foi por aí, que não podíamos sofrer a quarta derrota seguida. Queríamos ganhar. Tivemos duas ocasiões para ganhar mas não conseguimos. No fim, podíamos ter feito o 3-2, é um sentimento de frustração. Nada está perdido, especialmente na Liga Europa. Queria deixar uma palavra aos adeptos. Se encherem o estádio contra o Casa Pia, vamos ganhar de certeza absoluta.»

[Erro crucial de Pepê]

«A culpa foi de todos. O Pepê já fez muitas coisas boas pelo FC Porto. Nunca houve sentimento de frustração com ele porque sabemos o que ele nos dá. Se perder a bola é porque quis assumir e prefiro jogadores assim.»