O selecionador irlandês, Stephen Kenny, em declarações após o jogo com Portugal, qu os irlandeses perderam por 2-1, no Algarve.

«Estivemos apenas a um minuto daquela que seria a melhor vitoria da Irlanda numa qualificação, fora de casa. Estamos arrasados. Eu estou arrasado pelos jogadores, que foram heróicos, pelo que deixaram em campo. Deram tudo o que tinham, é difícil perder assim»

«Não podemos pensar nisso. Fomos muito corajosos na primeira parte com a posse de bola, passámos muito bem, contra-atacámos muito bem e tudo o que queríamos que acontecesse aconteceu, em termos de ritmo de Aaron Connoly e de Adam Idah no contra-ataque.

«Não tivemos muitas oportunidades, apenas uma no primeiro tempo, mas estávamos confortáveis. No segundo tempo foi mais difícil para nós, tivemos de sofrer um pouco, tivemos muita posse de bola e perdemos algumas boas ocasiões no contra-ataque. Eles são uma equipa brilhante»