O treinador do Newcastle 'agrediu' involuntariamente o árbitro assistente do jogo com o Liverpool.

Num momento insólito, Steve Bruce preparava-se para celebrar um golo que acabou por não acontecer, mas pior foi mesmo ter atingido o juiz auxiliar, quando este ia a passar.

Assim que percebeu o gesto, Bruce pediu de imediato desculpa.