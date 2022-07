Steven Bergwijn transferiu-se do Tottenham para o Ajax por 31,5 milhões de euros, um valor recorde no futebol dos Países Baixos.

O avançado neerlandês foi formado nas escolas do Ajax, mas nunca alinhou pela equipa principal. Aos 24 anos, regressa ‘a casa’ depois de ter jogado no PSV Eindhoven, entre 2014 e 2020, e no Tottenham, onde nunca se conseguiu impor na equipa titular.

Bergwijn assinou contrato por cinco anos, e superou a anterior transferência mais cara do futebol dos Países Baixos protagonizada por Sébastien Haller, que em 2021 se transferiu do West Ham para o Ajax, por 22 milhões de euros.

Neste defeso, Haller rumou ao Borussia Dortmund, por valores não oficializados. Porém, a imprensa local aponta para um valor de 31 milhões de euros.