A Fundação Benfica estabeleceu uma parceria com o projeto Students Keep, que combate a desigualdade no acesso à educação nos tempos atuais de ensino à distância, dado que há crianças sem internet e computadores em casa.

O projeto, comunicou o clube encarnado, baseia-se num «apadrinhamento envolvendo cidadãos e organizações na angariação de equipamento informático e posterior doação aos alunos mediante articulação com os Agrupamentos de Escolas, conhecedores da realidade da sua comunidade escolar».

Os sócios do Benfica poderão, assim, entrar na equação «numa lógica de Keepers (padrinhos) ou de voluntários na área de IT [gestão de recursos]», lê-se por fim.