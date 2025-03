A moda das imagens criadas ao estilo de Hayo Miyazaki, animador japonês e co-fundador do Studio Ghibli, com a ajuda da inteligência artificial invadiu a internet.

Ora o Maisfutebol aproveitou a onda e traz-lhe uma série de momentos icónicos do futebol nacional e mundial.

Desde o pontapé de bicicleta incrível de Ronaldo à Juventus na Liga dos Campeões de 2018 ou a defesa sem luvas de Ricardo no Euro 2004 e ainda a conquista do Campeonato da Europa em 2016. Da «mão de Deus» de Maradona no Mundial 86 ao festejo icónico de Bebeto no Mundial 94 quando celebrava o nascimento do filho Matheus Oliveira.

Acompanhe-nos nesta viajem ao mundo do Studio Ghibli e veja na galeria alguns dos melhores momentos do futebol.