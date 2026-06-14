O FC Porto sagrou-se este domingo campeão nacional de iniciados, colocando um ponto final a um jejum de 15 anos no escalão de sub-15 e completando uma época de sonho na formação. Os dragões venceram o Alverca por 2-1, com um bis de Tiago Portugal, e beneficiaram ainda da derrota do Sporting frente ao Belenenses (3-1), em Alcochete, para festejarem o título antes mesmo do apito final da sua partida.

A equipa portista entrou para a penúltima jornada da fase de apuramento de campeão com três pontos de vantagem sobre os leões. O desaire do Sporting abriu definitivamente as portas da festa azul e branca, que acabou por ser confirmada com o triunfo frente ao Alverca por 2-1 com um bis de Tiago Portugal. Miguel Latas ainda reduziu para os ribatejanos, mas não evitou a celebração portista.

Com este triunfo, o FC Porto alcança o pleno no futebol português em 2025/26, juntando o título de iniciados aos já conquistados nos escalões de juvenis e juniores, bem como ao campeonato nacional sénior. Um feito raro que os dragões não conseguiam desde a temporada 1997/98.

Além de terminar a série de três títulos consecutivos do Benfica nos sub-15, o FC Porto passa também a liderar isolado o palmarés do Campeonato Nacional de Iniciados. Este é o 14.º título da sua história no escalão, «descolando» precisamente de Benfica e Sporting, que iniciaram a época com 13 títulos cada.