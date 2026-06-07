O FC Porto venceu, este domingo, o Tondela por 4-1, em jogo a contar para a 15.ª jornada do apuramento de campeão do campeonato nacional de sub-15.

Os dragões entraram no encontro a todo o gás. Paulo Leite atirou para o 1-0, aos 11 minutos. Antes do intervalo, houve ainda mais um golo para cada lado. Primeiro, Tiago Portugal ampliou a vantagem azul e branca (24m) e Alexandre Panzo, avançado do Tondela, reduziu já perto do intervalo (40+1m), com um grande golo de livre direto.

No segundo tempo, o FC Porto voltou a mostrar-se superior e sentenciou o encontro com golos de Rúben Queiroz (55m) e Diego Lemos (78m).

Com esta vitória, os azuis e brancos somam 35 pontos, mais seis do que o Benfica, quarto classificado, e mais três que o Sporting, que ocupa o segundo lugar, com 32 pontos, a três jornadas do fim do campeonato.

Os encarnados, orientados por João Rodrigues, empataram na receção ao Belenenses por 2-2 e caíram na tabela classificativa.

Uma boa primeira parte levou o Benfica a vencer por 2-1 ao intervalo, mas o segundo tempo permitiu à formação de Belém restabelecer a igualdade.

As águias voltam a perder pontos pela segunda jornada consecutiva, veem o FC Porto afastar-se na liderança do campeonato e são ultrapassados pelo Sporting, que também este domingo venceu o Paços de Ferreira por 2-0 e mantém a distância de três pontos para o FC Porto. A fechar o pódio, o Sp. Braga que bateu o Estoril por 3-1.

A classificação atual dos Sub-15

1.º FC Porto, 35 pontos/15 jogos

2.º Sporting, 32 pontos/15 jogos

3.º Sp. Braga, 31 pontos/15 jogos

4.º Benfica, 29 pontos/15 jogos

5.º Belenenses, 20 pontos/15 jogos