O FC Porto deu mais um passo rumo ao título nacional de sub-15 ao vencer esta quinta-feira no terreno do V. Guimarães, por 3-2, em encontro da 14.ª jornada da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional de Sub-15.

Os dragões chegaram à vantagem por intermédio de Paulo Leite, aos 23 minutos, antes de Tiago Portugal assumir o protagonismo na segunda parte com um bis, aos 53 e 62 minutos.

Com este triunfo em Guimarães, os azuis e brancos reforçaram a liderança da fase final, somando agora 32 pontos. O FC Porto tem três pontos de vantagem sobre o Sporting e quatro sobre Benfica e Sp. Braga, quando faltam apenas quatro jornadas para o encerramento da competição.

Os leões mantiveram-se na perseguição ao líder graças ao triunfo por 3-1 frente ao Estoril Praia, em Alcochete. Apesar do empate a um golo ao intervalo, Fernando Gabriel colocou o Sporting novamente em vantagem aos 49 minutos e Igor Ribeiro fechou as contas com um lance individual, aos 76 minutos.

Nos restantes encontros da jornada, o Paços de Ferreira empatou 1-1 diante do Tondela, enquanto o Belenenses venceu o Alverca por 2-1.

A luta pelo título entra agora na reta decisiva, com o FC Porto a partir para as últimas quatro jornadas em posição privilegiada para conquistar o campeonato nacional de sub-15.

A classificação atual dos Sub-15

1.º FC Porto, 32 pontos/14 jogos

2.º Sporting, 29 pontos/14 jogos

3.º Benfica, 28 pontos/14 jogos

4.º Sp. Braga, 28 pontos/14 jogos

5.º Tondela, 20 pontos/14 jogos