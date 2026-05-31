O FC Porto recebeu e aplicou uma goleada ao Belenenses (6-0), na 13.ª jornada do campeonato nacional de sub-15, subindo assim à liderança isolada da prova.

Um dia depois da vitória do Benfica no dérbi eterno com o Sporting (3-1), os azuis e brancos entraram bem no encontro e aos 12 minutos já venciam, graças ao golo de Paulo Leira.

Até ao intervalo, a vantagem cresceu até aos 3-0, com golos de Rodrigo Oliveira (30 minutos) e Tiago Portugal (35 minutos). Já no segundo tempo, o FC Porto precisou apenas de 12 minutos para construir uma goleada.

Tiago Portugal «bisou», Lourenço Moutinho e Diego Lemos fecharam as contas do jogo nuns expressivos 6-0.

Com cinco jornadas para concluir a prova, os dragões têm um ponto de vantagem para o Benfica na tabela e procuram fazer o pleno em todos os escalões, já que são campeões nacionais de sub-19 e sub-17.