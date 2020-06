O Sporting assegurou a contratação de Rafael Nel, jogador de 15 anos que pertencia ao Belenenses.



O avançado chega a Alvalade depois de se ter destacado no campeonato nacional de iniciados ao anotar 14 golos em 23 partidas pelo conjunto de Belém. Rafael Nel assinou um contrato válido por três anos com os leões.



O Sporting venceu, recorde-se, a série E do campeonato nacional de sub-15 e a segunda fase enquanto o Belenenses terminou em terceiro as duas fases.