A Seleção nacional de sub-16 perdeu frente à Itália nos penáltis, este domingo, na derradeira jornada do Torneio de Desenvolvimento da UEFA.

Após empate a um golo no tempo regulamentar, os italianos levaram a melhor no desempate por penáltis (3-4).

Com Cristiano dos Santos, filho de Cristiano Ronaldo, a titular (saiu aos 62 minutos), Portugal adiantou-se aos 88 minutos, numa altura em que jogava em inferioridade numérica, devido à expulsão de Simão Lopes. O autor do golo luso foi Tomás Pedrosa, com um cabeceamento certeiro na sequência de um canto.

Porém, os italianos empataram nos descontos, com um golaço de Michele Elena (90+3m) e foram mais competentes nos penáltis.