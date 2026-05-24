Sub-16
Há 1h e 44min
Sub-16: Portugal perde torneio frente a Itália (com Cristianinho a titular)
Derrota da seleção nacional nos penáltis, após igualdade a um golo
AC
Derrota da seleção nacional nos penáltis, após igualdade a um golo
AC
A Seleção nacional de sub-16 perdeu frente à Itália nos penáltis, este domingo, na derradeira jornada do Torneio de Desenvolvimento da UEFA.
Após empate a um golo no tempo regulamentar, os italianos levaram a melhor no desempate por penáltis (3-4).
Com Cristiano dos Santos, filho de Cristiano Ronaldo, a titular (saiu aos 62 minutos), Portugal adiantou-se aos 88 minutos, numa altura em que jogava em inferioridade numérica, devido à expulsão de Simão Lopes. O autor do golo luso foi Tomás Pedrosa, com um cabeceamento certeiro na sequência de um canto.
Porém, os italianos empataram nos descontos, com um golaço de Michele Elena (90+3m) e foram mais competentes nos penáltis.
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