Sub-16: Portugal vence Países Baixos com Cristianinho a titular
Filho de Cristiano Ronaldo alinhou na primeira parte no triunfo por 1-0 no Torneio do Algarve
Filho de Cristiano Ronaldo alinhou na primeira parte no triunfo por 1-0 no Torneio do Algarve
A Seleção Nacional Sub-16 venceu este sábado os Países Baixos por 1-0, na segunda jornada do Torneio do Algarve, somando o segundo triunfo consecutivo na prova.
Cristiano Ronaldo Jr. foi titular na equipa das quinas e atuou durante os primeiros 45 minutos, sendo substituído ao intervalo.
Portugal entrou melhor e dominou a primeira parte, criando várias oportunidades de golo. Gonçalo Santos acertou na barra na sequência de um livre direto aos 25 minutos, já Kauã Miranda também obrigou o guarda-redes neerlandês a defesa apertada antes do descanso.
Na segunda parte, já sem Ronaldo Jr. em campo, Portugal manteve o controlo do jogo e chegou ao golo aos 56 minutos, por intermédio de Emiliano Cassamá, a concluir uma boa jogada coletiva pelo flanco esquerdo.
Após o triunfo frente ao Japão (3-0) na jornada inaugural, Portugal mantém a liderança do torneio e prepara agora o duelo frente à Alemanha, marcado para terça-feira, às 15h00.