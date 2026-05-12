Cristianinho voltou a ser convocado para a Seleção de Sub-16, integrando a lista de 22 jogadores eleitos por Filipe Ramos para disputar o Torneio de Desenvolvimento da UEFA, que se vai disputar em Bragança, de 16 a 24 de maio.

O avançado do Al Nassr, ainda com 15 anos [faz 16 a 17 de junho], já soma seis internacionalizações pelos sub-16 e conta com um golo marcado, mas poderá, agora, melhorar os seus números nos jogos que estão marcados com a Chéquia (19 de maio), Grécia (21 de maio) e Itália (24 de maio).

Destaque também para a presença de Kauã Miranda, um lateral esquerdo nascido em Almada, mas que tem feito o seu percurso no Brasil, ao serviço do Santos.

Confira a lista completa dos convocados

AL Nassr: Cristianinho

Feirense: Luis Silva;

FC Porto: Gonçalo Fontes, João Lopes, Martim Simão e Salvador Ribeiro;

Santos: Kauã Miranda;

Sp. Braga: Carlos Moita;

Benfica: Afonso Baldé, Gonçalo Fernandes, Gonçalo Silva, Guilherme Castro, Martim Gomes, Simão Lopes e Tomás Pedrosa;

Sporting: Diego Farinha, José Garrafa, Leonardo Damião, Reísson Batista e Samuel Tavares

Hoffenheim: Nickolas Andrade

Vitória: Tiago Amorim.