Sub-16: Cristianinho vem a Portugal fazer três jogos
Filho de Cristiano Ronaldo integrado na convocatória para Torneio de Desenvolvimento da UEFA
Filho de Cristiano Ronaldo integrado na convocatória para Torneio de Desenvolvimento da UEFA
Cristianinho voltou a ser convocado para a Seleção de Sub-16, integrando a lista de 22 jogadores eleitos por Filipe Ramos para disputar o Torneio de Desenvolvimento da UEFA, que se vai disputar em Bragança, de 16 a 24 de maio.
O avançado do Al Nassr, ainda com 15 anos [faz 16 a 17 de junho], já soma seis internacionalizações pelos sub-16 e conta com um golo marcado, mas poderá, agora, melhorar os seus números nos jogos que estão marcados com a Chéquia (19 de maio), Grécia (21 de maio) e Itália (24 de maio).
Destaque também para a presença de Kauã Miranda, um lateral esquerdo nascido em Almada, mas que tem feito o seu percurso no Brasil, ao serviço do Santos.
Confira a lista completa dos convocados
AL Nassr: Cristianinho
Feirense: Luis Silva;
FC Porto: Gonçalo Fontes, João Lopes, Martim Simão e Salvador Ribeiro;
Santos: Kauã Miranda;
Sp. Braga: Carlos Moita;
Benfica: Afonso Baldé, Gonçalo Fernandes, Gonçalo Silva, Guilherme Castro, Martim Gomes, Simão Lopes e Tomás Pedrosa;
Sporting: Diego Farinha, José Garrafa, Leonardo Damião, Reísson Batista e Samuel Tavares
Hoffenheim: Nickolas Andrade
Vitória: Tiago Amorim.