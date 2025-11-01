Cristianinho Ronaldo estreou-se a marcar pela seleção de sub-16 este sábado, na vitória sobre o País de Gales (3-0), no segundo jogo da Taça das Federações. Um golo muito parecido com os que o pai marcava com a mesma idade.

Depois de ter entrado aos 92 minutos no triunfo sobre a Turquia, na sua estreia neste escalão, o filho do mais internacional de todos os portugueses, ainda com 15 anos, foi titular este sábado e abriu o marcador, já perto do intervalo, aos 43 minutos.

Uma transição rápida de Portugal, com Carlos Moita a recuperar uma bola, a tirar um adversário da frente e a abrir na esquerda para a entrada de Cristianinho Jr que inclinou o corpo e rematou, com o pé direito, para o poste mais próximo.

Uma vantagem que Portugal acabou por ampliar, na segunda parte, com dois golos de Rafael Cabral que marcou aos 65 e aos 90+1.

Com esta segunda vitória, Portugal lidera o Grupo A da Taça das Federações, com 6 pontos, mais três do que a Inglaterra que, ainda este sábado, vai defrontar a Turquia.