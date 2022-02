O Benfica foi ao Estádio Aurélio Pereira, da Academia de Alcochete, vencer o Sporting por 2-1, em jogo da segunda fase do campeonato nacional de juvenis (Zona Sul).

A equipa da casa esteve a vencer, com um golo de Manuel Mendonça, mas os visitantes conseguiram a reviravolta, consumada com um penálti de Henrique Sá.

Com este resultado as águias passam a somar 27 pontos, a três dos leões, e com um jogo a menos.

Na Zona Norte o FC Porto é agora líder isolado, já que venceu o Famalicão por 1-0 e beneficiou da derrota do Sp. Braga com o Rio Ave (0-1).

Os dragões somam 28 pontos, mais três do que os arsenalistas.