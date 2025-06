Declarações do selecionador nacional dos sub-17, Bino Maçães, ao Canal 11, após a vitória por 3-0 ante França, que valeu o título europeu a Portugal

«Dar os parabéns aos meus jogadores, fizeram um torneio fantástico. Podemos pensar em muitas coisas, ter boas ideias, mas se eles não as puserem em prática, nada deito. Eles fizeram um torneio delicioso.»

«Acredito que não haja ninguém que não achasse que o Tomás Soares devia ser titular, mas nós temos de pensar no todo, nas características dos nossos jogadores. Emocionalmente, como eles também respondem. Foi isso que tentei fazer. Acho que também era uma injustiça os que jogaram estes jogos todos, serem substituídos na final. Acredito em todos, todos fazem parte deste grande trajeto. Normalmente os que entraram foram os que acabaram por resolver os jogos, todos fizeram um grande trabalho e, com os adversários mais cansados, explorámos isso muito bem e tivemos boa eficácia. Mas o espírito dos jogadores e a atitude que tiveram, acho que dignificaram plenamente Portugal.»

«Tivemos um longo caminho e não foi sempre fácil, mas eles foram crescendo e agora foi a grande demonstração do que tiveram. Eu espero e gostava que eles começassem a jogar nos escalões mais acima. Temos aqui muito talento, jogadores com grande capacidade e quanto mais acima estiverem, melhor vão conseguir perceber o que é o jogo. Nós tivemos um Campeonato da Europa em que não conseguimos ter descanso. As equipas eram todas muito boas. E fruto também do que eles foram percebendo, conseguimos esta grande conquista. Mas ainda há um longo caminho pela frente. Temos agora um Mundial em que pensar e queremos fazer coisas importantes. Não estou a dizer que vamos querer ganhar o Mundial, não temos um grande historial, mas queremos, jogo a jogo, não ter medo de ninguém, respeitando muito os adversários, conseguir atingir o que pretendemos.»