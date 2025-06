Palmas e sorrisos, ares de satisfação e alegria. A Seleção Nacional, que está concentrada na Cidade do Futebol a preparar a final four da Liga das Nações, reagiu com uma ovação ao título europeu dos sub-17 de Portugal. Estava reunida ao início da noite em hora de jantar, a assistir ao jogo pela televisão.

De Cristiano Ronaldo a Bruno Fernandes, passando por Francisco Trincão, Diogo Dalot, Renato Veiga ou Diogo Costa, um vídeo partilhado na conta oficial das seleções portuguesas mostra a reação positiva dos mais graúdos ao êxito dos mais novos.

De recordar que, de quem está na seleção principal, Diogo Costa, Diogo Dalot e Rafael Leãoo foram campeões europeus sub-17 em 2016.

Alguns dos jovens dos sub-17 viram o vídeo em pleno relvado, durante os festejos, em Tirana, mostrando satisfação pela reação dos jogadores da Seleção A.

Nas redes sociais, o capitão da Seleção Nacional parabenizou os campeões: «Parabéns, craques», escreveu.