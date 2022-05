Os Países Baixos apuraram-se para a final do Campeonato da Europa de sub-17 ao eliminarem a Sérvia nos penáltis (5-3) após um empate a dois golos no tempo regulamentar.



Após um nulo ao intervalo, os neerlandeses inauguram o marcador logo aos 47 minutos por Van Duiven. No entanto, a resposta sérvia não tardou e aos 50 minutos, Milošević igualou a contenda e cinco minutos depois, o jogador do Vojvodina bisou e consumou a reviravolta.



Os Países Baixos levaram a decisão da eliminatória para as grandes penalidades graças a um golo de Jaden Slory à entrada para os dez minutos finais. Na decisão da marca dos 11 metros, Mateja Radonjić foi o único jogador a desperdiçar e confirmou a passagem dos neerlandeses à final.



Os Países Baixos, campeões em título, vão jogar a final do Euro sub-17 contra a França, seleção que afastou Portugal nos penáltis. Lembre-se que a «Laranja Mecânica» conquistou as duas últimas edições em 2019 e 2018.