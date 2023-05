Depois da goleada contra a Alemanha, Portugal conquistou a primeira vitória no Europeu de sub-17 frente à Escócia (2-1), no segundo jogo do grupo C da prova.



A seleção nacional teve uma entrada fortíssima na partida e abriu o marcador logos aos três minutos. Na sequência de um canto, o guarda-redes McKenna aliviou mal a bola e Olívio Tomé teve tempo para dominar no peito e atirar a contar.



Aos 20 minutos, Portugal aumentou a vantagem e ficou com a vitória praticamente no bolso. A pressão alta lusa surtiu efeitos e Gonçalo Sousa, depois de driblar o guardião contrário, rematou para o fundo da baliza escocesa.



Na segunda parte a seleção portuguesa teve várias ocasiões para aumentar a vantagem e construir uma vitória folgada. Porém, Quenda e João Infante não revelaram eficácia na cara de McKenna. Parecia que o triunfo já não escaparia e por isso, Portugal baixou o ritmo e Filipe Ramos foi operando várias alterações na equipa.



A Escócia, que só por uma vez tinha ameaçado a baliza de Gonçalo Ribeiro, conseguiu relançar o encontro a um minuto do final. Diogo Sousa cortou de calcanhar para a entrada da área um cruzamento da esquerda e Collony aproveitou para rematar colocado de fora da área, fazendo o 2-1.



No período de compensação Portugal teve maturidade para gerir o jogo e não permitiu o assalto final da Escócia. Com esta vitória, a seleção nacional igualou à condição Alemanha e França nos primeiros lugares do grupo C, seleções que ainda vão jogar este sábado.