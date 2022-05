O selecionador nacional de sub-17, José Lima, divuglou esta terça-feira a lista de convocados para o Europeu da categoria.



A convocatória é dominada pelo Sporting que tem oito jogadores na convocatória com destaque para Essugo e Rodrigo Ribeiro, dois futebolistas que já se estrearam pela equipa principal. O Benfica conta com cinco representantes e o FC Porto com quatro.



Portugal tem estreia marcada no Campeonato da Europa no próximo dia 17 contra a Escócia.



A convocatória final:

Guarda-redes: Diogo Fernandes (FC Porto) e Francisco Silva (Sporting CP);



Defesas: Diogo Monteiro (Servette FC), João Muniz (Sporting CP), João Conceição (SL Benfica), Leonardo Barroso (Sporting CP), Luís Gomes (FC Porto) e Martim Fernandes (FC Porto);



Médios: Dário Essugo (Sporting CP), João Veloso (SL Benfica), João Gonçalves (SC Braga), Manuel Mendonça (Sporting CP), Rafael Luís (SL Benfica) e Ussumane Djaló (SL Benfica);



Avançados: Afonso Moreira (Sporting CP), Ivan Lima (SL Benfica), José Rodrigues (SC Braga), Rodrigo Ribeiro (Sporting CP), Tiago Andrade (FC Porto) e Vivaldo Semedo (Sporting CP);