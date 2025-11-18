A seleção portuguesa de sub-17 carimbou esta terça-feira o apuramento para a segunda ronda de qualificação para o Europeu de 2026, ao vencer a Eslovénia por 4-2 no Estádio Algarve. O resultado permitiu não só garantir a passagem, mas também assegurar o primeiro lugar do grupo.

Portugal entrou determinado e resolveu grande parte do jogo ainda antes do intervalo. Afonso Ferreirinha abriu o marcador aos 28 minutos e voltaria a marcar em cima do descanso (45+2m). Pelo meio, Tomás Duarte também registou o nome na folha dos marcadores, aos 30m.

Logo no arranque da segunda metade, Gustavo Guerra (47m) ampliou para 4-0, deixando Portugal com a qualificação praticamente garantida. A Eslovénia ainda reduziu por Gabrijel Bogatinov (58m) e através de um autogolo de Tomás Ferreira (71m), mas sem nunca colocar em causa o desfecho da partida.

Com este triunfo, a equipa orientada por João Santos terminou o grupo com sete pontos, mais um do que a Eslovénia, garantindo assim o topo da classificação. As duas seleções seguem para a próxima fase.

Na ronda seguinte, estarão 28 equipas, divididas em sete grupos de quatro, apurando-se para o Europeu apenas os vencedores de cada grupo, com a Estónia, anfitriã da fase final, a poder influenciar a última vaga consoante o seu desempenho.