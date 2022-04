Dinamarca, Suécia e Escócia foram sorteados com Portugal no grupo D do Europeu de sub-17, que se realiza nos meses de maio e junho deste ano.

Em declarações à Federação Portuguesa de Futebol, o selecionador nacional da categoria, José Lima, afirmou que o grupo é «extremamente equilibrado».

«Será um grupo onde o equilíbrio será notado. Nós já jogámos com a Dinamarca em sub-16, ou seja, na época passada, e foram dois jogos extremamente equilibrados. É uma equipa muito bem organizada e muito difícil», disse.

«Nesta fase, qualquer seleção é difícil. Vamos encarar os jogos com a maior seriedade e com o pensamento jogo a jogo. No primeiro jogo com a Escócia, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ganhar e depois pensarmos na Dinamarca e na Suécia», acrescentou.

A equipa das quinas começa a aventura na fase de grupos do Europeu a 17 de maio, com a Escócia. Segue-se a Suécia, a três dias depois, e a Dinamarca, a 23 de maio. A final da competição está agendada para 1 de junho.