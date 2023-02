O FC Porto venceu esta manhã o Benfica, por 4-2, em jogo da sétima jornada da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional de sub-17.

No Estádio de Pedroso, as águias adiantaram-se no marcador ao minuto 15, fruto de um golo de penálti de Gonçalo Moreira.

Em cima do intervalo, Anha Candé fez o 1-1 e iniciou a reviravolta dos dragões, que ainda assim teve um percalço: Fábio Amaral fez o 2-1 aos 66 minutos, mas o Benfica voltou a empatar pouco depois por Guilherme Beatriz.

Anha Candé bisou depois para fazer o 3-2 e aos 90+5 minutos, já com os encarnados reduzidos a dez unidades, Tiago Sousa fechou o resultado de penálti.

Com este resultado, o Benfica segue no primeiro lugar, com 18 pontos, os mesmos do Sp. Braga e do Sporting, que venceram o Sp. Espinho e o Torreense, respetivamente. O FC Porto é quarto classificado, com 16 pontos.