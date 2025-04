A seleção de sub-17 vai defrontar a anfitriã Albânia, a Alemanha e a França no Grupo A da fase final do Campeonato da Europa, que decorrerá de 19 de maio a 1 de junho do presente ano, segundo ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Tirana.

Portugal carimbou a presença na fase final da competição, na Albânia, ao vencer os três jogos da ronda de elite frente à Sérvia, Países Baixos e Hungria.

Com estes resultados, Portugal garantiu ainda a qualificação para o Campeonato do Mundo da mesma categoria, a realizar no Qatar, em novembro.

«Não havia muito por onde escolher. O nosso grande objetivo era podermos qualificar-nos para este grande momento, porque também nos daria acesso ao mundial e isso foi concretizado», revelou o selecionador nacional Bino Maçães, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol.

Os jogos da fase de grupos de Portugal estão marcados para 19, 22 e 25 de maio, com os dois primeiros classificados a apurarem-se para as meias-finais.

Já o Grupo B do Europeu será composto por Inglaterra, Itália, República Checa e Bélgica.